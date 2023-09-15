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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır."

Kaynak: AA / Güncel

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