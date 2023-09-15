Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır."
Kaynak: AA / Güncel