Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Zulme Seyirci Kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, şu anda Filistin'de olan, bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olarak belirlenmesini çok isabetli bulduğunu belirten Erdoğan, hafta boyunca "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed" başlığıyla yapılacak faaliyetlerin aile konusundaki bilinç ve farkındalığı daha da artırmasını ümit ettiğini söyledi.

"Peygamber Efendi'miz Aleyhissalatü Vesselam, aynı zamanda maşukumuz, sultanımız, en sevgilimizdir." diyen Erdoğan, Peygamber aşkının milletin yüreğinde adeta kök salmış yüce bir çınar olduğunu, bu çınarın kollarının Asya'dan Afrika'ya bütün cihanı sardığını dile getirdi.

Bu yüzden dünyadaki bütün Müslümanlara derin bir muhabbet beslediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu yüzden dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır. İşte bu yüzden tüm Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Onun için biz şu anda Filistin'deyiz. Onun için biz şu anda Gazze'deyiz. Onun için biz şu anda Filistin'de olan, bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız. Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bu bağ, dikkatinizi çekiyorum, Muhammedi bir muhabbet bağıdır. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı, İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır. İnşallah bu gece yapacağımız dualarda nerede yaşarsa yaşasın mazlum ve mağdurları unutmayacağız. Ellerimizi semaya inşallah onlar için de açacağız. Seccadelerimizi gözyaşlarımızla onlar için de ıslatacağız.

Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin hakim olması için alemlerin Rabb'ine niyazda bulunacağız. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntıların da bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ümitsiz değiliz ve olmayacağız. Karamsar değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."

"Zulmün karanlığı, yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır"

Binlerce yıldır olduğu gibi bugün çekilen çilelerin de biteceğini söyleyen Erdoğan, "Zulmün karanlığı, yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır. Bu mübarek gecenin Gazzeli kardeşlerimizle birlikte tüm mazlumların sıkıntıdan kurtuluşuna vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Mazlumların yüzünü güldürecek, mağdurların derdine derman olacak, insanlığa yepyeni bir umut penceresi açacak tüm yol ve prensipler, Efendi'mizin müşfik ve kuşatıcı davetinde mündemiçtir." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un, "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı/Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" dizelerinde tezahür eden hakikatin, nihai gaye görülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka yerde ilham aramaya gerek yok. Buradaki her bir kardeşimin tebliğ ve irşat vazifesini bu şuurla icra edeceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın rıza-i ilahi yolunda engellere ve karalama kampanyalarına aldırmadan, fedakarca çalışan tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde yarın gerçekleştirilecek 'Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un "Gece" şiirinden "Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret." dizeleriyle bitirmek istediğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri ahirette Efendi'mizin sancağı altında buluşanlardan, habibinin şefaatine nail olanlardan eylesin. Bu düşüncelerle Leyle-i Mevlid'inizi ve Mevlid-i Nebi Hafta'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için rahmet ve kurtuluş kapılarının ardına kadar açıldığı yepyeni bir dönemin müjdecisi olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Ümmeti olmakla daima iftihar ettiğimiz iki cihan sultanına, onun ehlibeytine, raşit halifelere ve tüm sahabe-i kirama salatüselam olsun."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini salonun merdivenlerinde karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti ve harçlık verdi.

Naat-ı şerif ve ilahi dinletileriyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve "571 Rahmet Peygamberi" animasyon filminin fragman gösterimiyle devam etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo ve kitap takdim etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve çeşitli ülkelerden din adamları katıldı.

(Bitti)