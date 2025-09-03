Erdoğan'dan Aile Yılı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu yılı, 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Aile, bizler için çok çok önemli. Aileyi merhamet ve fedakarlık yuvası, ülfet ve muhabbet ocağı yapacak tüm çözümler, tüm reçeteler Allah Resulü'nün aile hayatında mevcuttur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'ndaki konuşmasına dua ederek başladı.

"İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın, yeryüzünü teşriflerinin seneidevriyesinde sizlerle böylesine müstesna bir atmosferde bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." diyen Erdoğan, yurt dışından programa iştirak eden Müslüman ülkelerin dini liderlerini ve kıymetli ilim erbabını da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu mübarek gecede kalplerini buluşturan, dualarını birleştiren yüce Allah'a sonsuz hamdüsena eden Erdoğan, "Cenab-ı Allah muhabbetimizi daim, kardeşliğimizi kaim ve kavi eylesin. Sevgili kardeşlerim, bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin 1500'üncü seneidevriyesini idrak ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimizi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle, mahcup ve müeddep bir hasretle yad ediyorum. 'Ne mutlu beni görmeden iman edenlere' buyuran Hatemü'l Enbiya Efendimize, onun ehlibeytine ve ashabına salat ve selam olsun." ifadelerini kullandı.

"Peygamberimiz kendisinden öncekilere ve sonrakilere emsal teşkil etmiştir"

"Arşın kubbelerine, adı nurla yazılan / İsmi semada Ahmed, yerde Muhammed olan / Yedi katlı göklerde, Hakk Cemali'ni bulan / Evvel-ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed / Sağanak nur yağmurları, inerken yedi kattan / O gece, sendin gelen, ezel kadar uzaktan / Melekler, her zerreye, müjde verirken Hakk'tan / O gece, sendin gelen ya Hazreti Muhammed / Sen ki büyük yargıda, şefaat müjdecisi / Bunca aciz beşerin, mahşer günü bekçisi / Sen ki Kur'an şahidi, Allah'ın son elçisi / Kurtuluş habercisi, ya Hazreti Muhammed..." dizelerini okuyan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan bu müstesna doğuşun bir yıl dönümüne daha ulaşmanın sevinci, mutluluğu, heyecanı içerisindeyiz. Bu gece selim bir kalple, yepyeni bir ümitle idrak edeceğimiz Leyle-i Mevlidin ülkemiz, milletimiz, Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Gece boyunca edeceğimiz duaların, yapacağımız ibadetlerin kabul ve karin olmasını, semaya açılan ellerin rahmet ve merhametle dolmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam, mümtaz ve mübarek hayatı bütün insanlık için numune-i imtisaldir. Rabb'imizin alemleri yüzü suyu hürmetine yarattığı Peygamberimiz, veladetinden vefatına kadar her anıyla kendisinden öncekilere ve sonrakilere emsal teşkil etmiştir. Dünya hayatında insanın kendini tanıma, bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek, anlam arayışına en doğru cevapları verecek örnek şahsiyet hiç şüphesiz Resulullah Efendimizdir. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam, tek bir anı dahi kararan kalplere çare olacak, gönül gözünü açacak sonsuz bir şifa kaynağıdır."

"Peygamberimiz, insanlık adına yeni bir çağı başlatmıştır"

Hz. Muhammed'in hayatının her alanında olduğu gibi aile yaşantısında da Üsve-i Hasene olarak herkes için en güzel örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bu yılı, 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Aile, bizler için çok çok önemli. Aileyi merhamet ve fedakarlık yuvası, ülfet ve muhabbet ocağı yapacak tüm çözümler, tüm reçeteler Allah Resulü'nün aile hayatında mevcuttur. 'Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.' Bu hadis-i şerif, efendimizin aile müessesesine verdiği değeri çok net gösteriyor. Uzun yıllar Resul-i Ekrem Efendimizin hizmetinde bulunan Enes bin Malik, Peygamberimizi bakınız nasıl anlatıyor: 'Ailesine karşı Resulullah'tan daha şefkatli olan bir kimse görmedim. Muhterem zevcelerine karşı daima hürmetkar olan efendimiz, çocuklara karşı da şefkat ve merhametle yaklaşmış, uyarılarını yavrucuğum diyerek incitmeden, muhatabının narin kalbini kırmadan yapmıştır.' Peygamberimiz, kız çocuklarının o diri diri toprağa gömüldüğü karanlık bir dönemde zamanı aşan tavsiyeleri ve örnek yaşantısıyla insanlık adına yeni bir çağı başlatmıştır. Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığı günümüzde Peygamber Efendimizin aile hayatını daha fazla öğrenmeye, onu daha çok örnek almaya ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum."

(Sürecek)