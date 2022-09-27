Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki saldırı) Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki saldırı) Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mersin'deki saldırı) Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel