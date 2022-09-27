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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki saldırı) Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mersin'deki saldırı) Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mersin'deki saldırı) Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mersin'deki saldırı) Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Recep Tayyip Erdoğan Mersin Güncel Haberler

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