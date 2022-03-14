Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak"

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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