Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak"
AA / Ali Kemal Akan - Güncel