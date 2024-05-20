Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazası için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak 'Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum."