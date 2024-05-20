Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazası için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum."