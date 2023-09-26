Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 alımına ilişkin) Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 alımına ilişkin) Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil."