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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 alımına ilişkin) Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 alımına ilişkin) Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 alımına ilişkin) Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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