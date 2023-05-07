Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız."
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel