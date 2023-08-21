Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel