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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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