Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Memur ve emekli maaşı zammı) 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Memur ve emekli maaşı zammı) 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.