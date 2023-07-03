Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Memur ve emekli maaşı zammı) 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Memur ve emekli maaşı zammı) 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Memur ve emekli maaşı zammı) 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel