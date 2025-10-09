Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye geldi: 'Ana-baba ocağına gidelim'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'ye geldi. Burada toplanan kalabalığa konuşan Erdoğan, "Sözümüz vardı, dedik ki ana- baba ocağına gidelim. Sözümüzü yerine getirmekte elhamdülillah mümkün oldu. Tabii, rahmet dolu da bir akşamda yağmur bayağı bol" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Güneysu ilçesine geçti. Sağanak yağmura rağmen hemşerileri tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Otobüs içerisinden kısa bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan gençlerle fotoğraf çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun geçen programların ardından ana- baba ocağı Rize'ye gelme sözünü tuttuğunu belirterek, "Sevgili hemşerilerim, ana-baba ocağımızdaki değerli kardeşlerim, sizleri bu rahmet dolu akşamda en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir tarafta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldık. Oradan tüm dünya seslendik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra yine İstanbul'umuzda bazı programlara katıldık. Tabii, bu arada sözümüz vardı dedik ki, ana baba ocağına gidelim. Sözümüzü yerine getirmekte elhamdülillah mümkün oldu. Tabii, rahmet dolu da bir akşamda yağmur bayağı bol. Yarın, Rize programımız var. Rize programından sonra valilik önünde biliyorsunuz bir açılış programı yapacağız. Orada mitingimizi yapacağız. Ardından Ayder'deki gelişmeler sebebiyle bir Ayder'e çıkalım istiyoruz" şdiye konuştu.

'BÜTÜN ADIMLARI ATMIŞ OLACAĞIZ'

Rize'de yapımı devam eden şehir hastanelerini ve sel afetinden sonra Ayder Yaylası'nı ziyaret etmek istediklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Yarın cuma programımız var. Cumartesi programımız var. Pazar günü inşallah bir de Trabzon programımız olacak. Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz. Trabzon'da da saat 15.00 gibi inşallah mitingimizi yapacağız. Bu ziyarette Doğu Karadeniz'de, Rize Trabzon olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, tabii bu aralar Rize'den alığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Allah'a ham ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Ayder toparlanmış olmasına rağmen yine de gidip oraları görelim istedik. Göreceğiz inşallah. Bütün buraları daha güzel hale getirelim. Tabii, TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm. Bundan ayrıca mutlu oldum. Bütün bunlarla beraber süratle malum Şehir hastanemizin inşallah yapımı devam ediyor. Şimdi inşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz. Bütün bunlarla beraber gerek altyapı da gerek üst yapıda bütün adımları atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİN HEPSİ SİZİNLE EL ELE, OMUZ OMUZA OLACAK'

Kendisine yoğun ilgi gösteren AK Parti Gençlik Kolları'na seslenen Erdoğan, "AK Gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuza olacak. AK Parti çatısı altında yola devam edecek. Yarın cuma, şimdiden cumanız mübarek olsun. Cumanızı kutluyor, tebrik ediyorum. Gerek bakan arkadaşlarım gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şu an da Rize'deyiz. Yarın Rize'de programlarımız var onları yapacağız. Aynı zamanda divan toplantımıza katılacağız. Bu divan toplantısından sonra Rize programına valilik önünde inşallah açılış toplantılarıyla devam edeceğiz. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Sahil Dolgu Alanı'nda toplu açılış ve cami temel atma törenine katılması, Rize Valiliği'ni ziyaret etmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Genel Kurulu'na ve akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU(Rize),