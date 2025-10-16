Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya Büyükelçilerini Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya'nın Ankara büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Büyükelçiler, törenin ardından aileleriyle birlikte Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'in güven mektuplarını kabul etti.

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.