Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Ganim'i kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Ganim'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
 - Güncelleme:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Ganim'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali El-Ganim ile görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Ganim'i kabul etti

MEKKE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali El-Ganim ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'da Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali El-Ganim'i kabul etti. Meclisi Başkanı Ganim, Mekke'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf El-Ahmad El-Jaber El-Sabah'a ve Veliaht Prens Şeyh Mishaal El-Ahmad El-Jaber El-Sabah'a selamlarını ve takdirlerini iletirken onlara sağlık temennisinde bulundu. Ayrıca Kuveyt halkı için güvenlik, sürekli ilerleme ve istikrar diledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarını tamamlayarak dün gece saatlerinde Türkiye'ye dönmüştü.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title