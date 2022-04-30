- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Ganim'i kabul etti

MEKKE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali El-Ganim ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'da Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali El-Ganim'i kabul etti. Meclisi Başkanı Ganim, Mekke'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf El-Ahmad El-Jaber El-Sabah'a ve Veliaht Prens Şeyh Mishaal El-Ahmad El-Jaber El-Sabah'a selamlarını ve takdirlerini iletirken onlara sağlık temennisinde bulundu. Ayrıca Kuveyt halkı için güvenlik, sürekli ilerleme ve istikrar diledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarını tamamlayarak dün gece saatlerinde Türkiye'ye dönmüştü.