Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı Kutladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğin bayramını kutlayarak, "Sizler Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle gök vatanın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler ve beraberindeki komuta kademesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum.

Önce 1048'de Pasinler Ovası'nda, hemen ardından 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazdığımız destanlardan bugüne bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum.

Sizler Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle gök vatanın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum.

Hafta başında kuruluşunun 114'üncü yılını büyük bir gururla idrak eden Türk Hava Kuvvetlerimize bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum."