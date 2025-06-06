Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı Kutladı
Haber Videosu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi Kütahya’da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğin bayramını kutlayarak, "Sizler Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle gök vatanın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz" dedi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğin bayramını kutlayarak, "Sizler Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle gök vatanın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler ve beraberindeki komuta kademesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum.

Önce 1048'de Pasinler Ovası'nda, hemen ardından 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazdığımız destanlardan bugüne bin yıldır istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum.

Sizler Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle gök vatanın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum.

Hafta başında kuruluşunun 114'üncü yılını büyük bir gururla idrak eden Türk Hava Kuvvetlerimize bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

Facia resmen geliyorum demiş! İhmaller zinciri ortaya çıktı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.