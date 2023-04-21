Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
Güncel Haberler
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin bayramını kutladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Bakan Soylu, bayramın ilk günü Hakkari'deki Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Soylu, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, üs bölgesi ile ilgili bilgi verdi. Soylu, üs bölgesinin yeni yapıldığını belirterek, "Burası daha önce bütün bölgenin Tunceli'den Karadeniz'e kadar lojistik ana merkeziydi, geçiş yoluydu. Geçen yıl bu üs bölgesinde 8 teröristi etkisiz hale getirdiler ve bu bölge tamamen temizlenmiş oldu" dedi.Erdoğan da "Tüm komuta kadrosu, er erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim daha nice bayramlara bizi hayırlısıyla kavuştursun. Sizin bu kahramanlıklarınız bu terörist akımına buraları üs edinme imkanı vermedi. Rabbim yar yardımcınız olsun. Tüm şehitlerimize mübarek bayram sabahında Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de o makama eriştirsin" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmetçiğin bayramını kutladığı anların videosunu Twitter hesabından paylaştı. Soylu, Zap Suyu'nun kenarında çektirdiği fotoğrafını da 'Zap Suyu' notuyla yine Twitter hesabından paylaştı.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023