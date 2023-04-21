Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, bayramın ilk günü Hakkari'deki Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Soylu, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, üs bölgesi ile ilgili bilgi verdi. Soylu, üs bölgesinin yeni yapıldığını belirterek, "Burası daha önce bütün bölgenin Tunceli'den Karadeniz'e kadar lojistik ana merkeziydi, geçiş yoluydu. Geçen yıl bu üs bölgesinde 8 teröristi etkisiz hale getirdiler ve bu bölge tamamen temizlenmiş oldu" dedi.

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