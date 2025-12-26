Cumhurbaşkanı Erdoğan Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - MEDİSTATE Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açılışını yaptığımız Medistate Çekmeköy Hastanesi'nin ilçemize, İstanbul'umuza ve İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemiz; 150 hasta yatağı, 16 genel, 13 yenidoğan yoğun bakımı, 43 polikliniği, fizik tedavi rehabilitasyon ünitesi, kapsamlı acil servisi, 4 diş polikliniği, 7 ameliyathanesiyle ilçemize ve şehrimize hizmet verecektir. Ayrıca hastanemizde nükleer tıp ve nükleer tedavi gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. İnşa edilecek 50 yataklı nörolojik bilimler merkezi ile hastanenin kapasitesinin 200 yatağa çıkacağını öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu modern hastanede sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize şimdiden acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada bir hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı yapan her türlü çaba takdire şayandır. Eskiden olduğu gibi sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımcılar arasında yerli yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli görüyoruz. Özellikle sağlık alanında vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran her türlü çabayı takdirle karşılıyoruz. Bunun ne kadar isabetli bir yaklaşım olduğunu pek çok kez gördük. Biliyorsunuz etkilerini hala atlatamadığımız küresel bir salgın yaşadık. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın, ülkelerin hem ekonomisini hem de sağlık sistemini test etti. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler salgın döneminde ağır bedeller ödedi. Senelerdir bize örnek gösterilen, muhalefetin hala öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye, son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bu süreçte kamu-özel fark etmeksizin sağlık altyapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik" diye konuştu.