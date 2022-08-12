Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel