Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz." Güncel AA / Çiğdem Münibe Alyanak Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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