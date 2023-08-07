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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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