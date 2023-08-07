Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel