Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AA / Güncel

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Haberler

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