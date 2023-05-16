Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meclis Başkanlığı seçimlerinde) Devlet Bey'in 'devlet' anlayışı içerisindeki suhuletiyle süreci atlatır, başkanlık...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meclis Başkanlığı seçimlerinde) Devlet Bey'in 'devlet' anlayışı içerisindeki suhuletiyle süreci atlatır, başkanlık seçimlerini rahatlıkla geçirmiş oluruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meclis Başkanlığı seçimlerinde) Devlet Bey'in 'devlet' anlayışı içerisindeki suhuletiyle süreci atlatır, başkanlık seçimlerini rahatlıkla geçirmiş oluruz."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel