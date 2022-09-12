Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın (TEKNOFEST) en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın (TEKNOFEST) en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın (TEKNOFEST) en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel