Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın (TEKNOFEST) en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın (TEKNOFEST) en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın (TEKNOFEST) en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz." Güncel Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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