Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır."
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel