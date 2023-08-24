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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

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