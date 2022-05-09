Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İnşaat, Mayıs, Güncel, Haberler

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