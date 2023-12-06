Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz insanları en modern savaş araçlarıyla öldürmek İsrail yöneticileri gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz insanları en modern savaş araçlarıyla öldürmek İsrail yöneticileri gibi korkaklara mahsus bir zavallılıktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz insanları en modern savaş araçlarıyla öldürmek İsrail yöneticileri gibi korkaklara mahsus bir zavallılıktır"