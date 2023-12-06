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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz insanları en modern savaş araçlarıyla öldürmek İsrail yöneticileri gibi...

6 Aralık 2023 19:38 Son Güncelleme: 19:40 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz insanları en modern savaş araçlarıyla öldürmek İsrail yöneticileri gibi korkaklara mahsus bir zavallılıktır"