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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gazze Güncel Haberler

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