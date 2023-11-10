Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz."
Kaynak: AA / Güncel