Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan ormancılara görüntü olarak seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan ormancılara görüntü olarak seslendi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi.

Ormancılarla yemek ikramında bulunan Kiriçci, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı. Görüşmede alevlerle cansiperane mücadele eden ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son faslına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Güncel Haberler

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