Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan ormancılara görüntü olarak seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan ormancılara görüntü olarak seslendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi. Ormancılarla yemek ikramında bulunan Kiriçci, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı. Görüşmede alevlerle cansiperane mücadele eden ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son faslına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Durmuş Genç - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.