Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Market sayısını 2500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Bizim derdimiz para kazanmak değil,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Market sayısını 2500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Bizim derdimiz para kazanmak değil, vatandaşa kaliteli, ucuz ürün sunmak" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Market sayısını 2500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Bizim derdimiz para kazanmak değil, vatandaşa kaliteli, ucuz ürün sunmak" Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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