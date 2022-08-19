Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Market sayısını 2500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Bizim derdimiz para kazanmak değil,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Market sayısını 2500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Bizim derdimiz para kazanmak değil, vatandaşa kaliteli, ucuz ürün sunmak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Market sayısını 2500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Bizim derdimiz para kazanmak değil, vatandaşa kaliteli, ucuz ürün sunmak"
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel