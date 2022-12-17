Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, valilik şeref defterini imzalayan Erdoğan'a, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA / Güncel