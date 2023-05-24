Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Bir diğer adımı atıyoruz, o da Katar ile müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi iskan edebileceğimiz konutların yapımı ayrıca devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti.

Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz asla istismar siyaseti yapmadık. Hele hele yalan siyaseti asla yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik. Söz verdiğimiz her şeyi yapmak için gece gündüz çalıştık. Biliyorsunuz bir de hayatı yalan üzerine kurulu olanlar var. SSK'yı batırmakla başlayan kariyerini bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına monte edilerek sürdüren bu kişi şimdi bu ülkeyi yönetmeye talip." diye konuştu.

Ellerinde binlerce insanın kanı olan Kandil'deki terör baronlarının her gün kendisine desteklerini beyan ettiği birine ülkenin teslim edilemeyeceğini belirten Erdoğan, "Artık ayyuka çıkan bu teröristlerle işbirliğini perdelemek için gençlerimizin keskin zekasını yansıtan bir video üzerinden yeni yalanlar uyduran, olmadık hakaretler savuran birine benim ülkem teslim edilir mi? Seçim gecesi bizim elimizdeki sonuçların aynısı kendisinde de olduğu halde hadi milletimize bir kenara koydum, kendi seçmenlerinin gözünün içine baka baka 'öndeyiz' yalanını söyleyen birine bu ülke teslim edebilir mi? Daha birkaç hafta önce rakip gördüğü bir diğer adayı kaset tehdidi ve kumpasıyla geri çekilmeye zorlayan birine ülke teslim edilir mi?" ifadelerini kullandı.

Birçok dezenformasyona rağmen Sinan Oğan'la birlikte pazar akşamı milletçe hep beraber zaferi kutlayacaklarını bildiren Erdoğan, "Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Cudi'de bu teröristleri ininde yok olmaya sevk eden kimdi? Bizdik. Gabar'da kimdi? Bizdik. Tendürek'te kimdi? Bizdik. Bestler Deresinde kimdi? Bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu?" dedi.

"1 milyon mülteciyi iskan edebileceğimiz konutların yapımı devam ediyor"

Muhalefetin gelir gelmez mültecileri geri göndereceği vaadinde bulunduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bir Almanya'yı, Fransa'yı, Amerika'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl ki bu mültecilerle ilgili adımlarını belli bir program içerisinde atıyorlarsa biz de aynı şekilde belli bir program içerisinde yapıyoruz. Şu an itibarıyla 500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Bir diğer adımı atıyoruz, o da Katar ile müşterek attığımız adımla 1 milyon mülteciyi iskan edebileceğimiz konutların yapımı da ayrıca devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz, biz ensarız ensar ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz."

"Depremzedelere her türlü kepazeliği yapanları halen partisinde tutan birine ülke teslim edilir mi?"

"Partisindeki hırsızlık, yolsuzluk, taciz, tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine, tüm fertleriyle milletin değerlerini koruması için ülke teslim edilir mi?" diyen Erdoğan, "Diyarbakır annelerini bir gün olsun ziyaret etmeyen böyle birisine Türkiye teslim edilir mi? Kim bunlar? Evlatları dağa kaçırılan, Kandil'e kaçırılan ve bu evlatlara taciz, tecavüz her türlü ahlaksızlığın yapıldığı böyle bir yapı. O gözü yaşlı anneleri bir gün olsun ziyaret dahi etmeyen bay bay Kemal şimdi de kalkmış insanlık dersi veriyor. Sırf kendisine oy vermediler diye depremzedelere her türlü kepazeliği yapanları halen partisinde tutan birine bu ülke teslim edilir mi?" ifadelerini kullandı.

Hatay'a dört defa gittiğini hatırlatan Erdoğan, "Defne yüzde 90 bay bay Kemal'e oy verdi. Bize yüzde 8 verdi. Ama biz buna rağmen Defne'ye devlet hastanesini yaptık. Şu anda hasta kabulüne başladı. Bize oy versin vermesin, biz ona bakmayız. Orada insanlar yaşıyor mu, yaşıyor. Sen kimsin, bu ülkenin devlet başkanısın, bu yatırımı yapacaksın ve yaptık. Bizim farkımız bu. Bay bay Kemal aç, susuz bırakabilir ama biz bırakamayız. Güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere, dış politikamızı yeminli düşmanlarımıza havale eden birine bu ülke teslim edilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"TCG Anadolu'nun bir üst segmentini de yapacağız"

Gurur kaynağı olan Türk savunma sanayine saldırıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yatırımlarımıza saldırdılar. İş durdurma yoluna gittiler. Kredi noktasındaki kaynaklarımızı tehdit ettiler. 'Siz kredi verirseniz bunları size ödemeyeceğiz' diyecek kadar ileri gittiler. Bu dünya size delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceklerini çok iyi bilirler. Şimdi sormak lazım, siz oturduğunuz binanın yönetimini, çalıştığınız yerin getir götür işlerini, dükkanınızın anahtarını böyle birine teslim eder misiniz? Hadi CHP'liler kendilerine girdiği her seçimi kaybettiren bu zatın nazını bir sebeple çekiyor diyelim, milletimizin kalanı niye buna mecbur olsun ki? Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetimi, önüne beş Ankara keçisi koysanız inanın kaybedip gelen bir adama burayı teslim eder mi? Hele hele Elmadağ'a gönderseniz hiç teslim etmez. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Hep birlikte ülkemizin geleceğine sahip çıkmak en başta evlatlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bunları söylerken elbette ülkenin ve milletin önünde çözüm bekleyen sıkıntıları göz ardı etmiyoruz."

Doğal gazın bir ay süreyle ücretsiz verildiğini hatırlatan Erdoğan, bir yıl boyunca evlerde kullanılan 25 metreküpe kadar doğal gazın faturadan düşüleceğini söyledi.

"Türkiye bambaşka bir yere doğru güçlü şekilde gidiyor"

Erdoğan, Gabar'da Türkiye'nin petrolü bulduğunu, oradan gelen kaynakla da yeni bir adım attıklarını kaydetti. Bu noktada, gençlikle ilgili bankayı kuracaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve Gençlik Bankası ile bu kaynakları buralarda değerlendireceğiz. Kira ve gıda yardımı konusunda da en büyük desteği bu kaynaklardan vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye bambaşka bir yere doğru güçlü şekilde gidiyor. Bu gücümüzü de bu kaynaklardan alıyoruz, Londra'nın tefecilerinden değil. Emin olun bunların çözümü bizde. Ülkenin imkanları çoğaldıkça bunları milletimizin emrine veriyoruz. Karadeniz'in doğal gazı bunun içinde, Gabar petrolü bunun içinde.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyüterek bunu yapıyoruz. Savunma sanayinde aynı şekilde. Teknolojide geldiğimiz seviyenin en güzel ifadesi olan savunma sanayi ürünlerimizin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu hatırlatmak isterim. İşte İHA, SİHA, Akıncı tüm bunların yanında Kızılelma ve TCG Anadolu uçak gemimiz. İnşallah geliyoruz ve geldiğimizde de TCG Anadolu'nun bir üst segmentini de yapacağız. ANKA, Türkiye'nin savaş uçağı KAAN aynı şekilde. Bütün bunlarla beraber durmak yok yola devam diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar akşamı Ankara'dan büyük müjdeler beklediğini ifade etti.

Notlar

Programın yapıldığı salona "Rehavete kapılmıyoruz. 28 Mayıs'ta Reis'le sandıkları patlatıyoruz. Akşama da Reis'le balkondayız" yazılı pankart asıldı.

Erdoğan tören sonunda hemşehri dernekleri temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.

(Bitti)