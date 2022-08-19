Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede müşterek çalışma planlıyoruz." Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Malezya TPAO Güncel Haberler

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