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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede müşterek çalışma planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede müşterek çalışma planlıyoruz."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Malezya TPAO Güncel Haberler

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