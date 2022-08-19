Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede müşterek çalışma planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde Petronas ile TPAO'nun ortaklaşa adım atması hususunu görüştük. Belirlenen 1-2 bölgede müşterek çalışma planlıyoruz."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel