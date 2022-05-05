Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

AA / Güncel