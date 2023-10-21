Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.