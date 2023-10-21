Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail- Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile telefon görüşmedi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi. Erdoğan, ayrıca Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti. - İSTANBUL