Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla Ahlat'taki etkinlikte konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Buradaki konuşmasında, tarihin en şanlı sayfalarından olan Malazgirt Zaferi'nin seneyi devriyesinde tekrar Ahlat'ta olmanın onuru, gururu ve bahtiyarlığını yaşadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlerin vesilesiyle Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan, İslam'ın kubbesi olarak zikredilen bu kadim beldeden ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bir yıllık aranın ardından bizleri bu manevi iklimde, şühedanın gönüllerimizi kuşatan bu ruh serinliğinde tekrar buluşturan Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen Okçular Vakfımızın her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı, tebriklerimi iletiyorum. Aynı şekilde, programa katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, derneklerimize, vakıflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha samimiyetle bağrına basan Ahlatlı kardeşlerime, Bitlisli vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

"Muhteşem kardeşlik tablosu için canı gönülden teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün alimlerin, zahitlerin, evliyanın yeşerip kök saldığı mümbit topraklarda olduklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yiğitler yurdu, gaziler otağı, şehitler diyarı Ahlat'tayız. Bugün Ertuğrul Gazi'nin doğduğu ata şehrimizdeyiz. Hem kılıçları hem kalemleri hem de eserleriyle Ahlat'ı vatan kılan, burayı önce Malazgirt'in, sonra da Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdadı, cümle gazi ve şühedayı rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Şu gerçeği paylaşmak istiyorum; buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve diğer tüm eserler yalnızca birer kültür varlığı değil, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Bu eserlerin her biri milli ve manevi hasletlerimizin tecessüm etmiş halleridir."

Ahlat'ta ilimin ferasetle buluştuğunu, sanat ve zanaatın edep ve ahlakla süslendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu hakikatin en sarih nişaneleri Selçuklu Kabristanı'ndaki taş mezarlardır. Çağın çok ötesinde yüksek bir üslup ve hikmet dolu bir dille vücuda getirilen bu yapıların bir özelliği de şudur; hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimeleri dikkat edin yalnızca şahidelere hak edilmiştir. Sandukalar ise alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimizin Hadis-i Şerifleri ile tezyin edilmiştir. Bu hiç şüphesiz yüksek bir seciyenin dışavurumudur. Müeddep bir bilinç ve şahsiyetin iz düşümüdür. Bu kutlu beldeyi İslam'ın nuruyla tenvir eden el-Cezire fatihi İyaz bin Ganm'den, ahfadı olmakla daima iftihar ettiğimiz Sultan Alparslan ile cengi bir sanat gibi icra eden serazat akıncı beylerden gönlü Anadolu kadar geniş Selçuklu ordularının kahraman askerlerine aşkla, imanla, inançla bu toprakların harcını karan vahdet, uhuvvet ve şehadet şuuru ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Coşkunuz için, ahde vefanız için karşımda gördüğüm şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum."

"Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür"

"Ben hal'im, ben atiyim, ben maziyim. Ben Erzen Hatun, ben Dede Maksut, Ben Abdurrahman Gazi'yim. Alparslan'ı Malazgirt'e ben yolladım. Ertuğrul'un, Osman Bey'in beşiğini ben salladım. Bende güneş başka doğar. Benim yıldızlarım daha parlaktır. Benim göklerim mavi, mehtabım aktır. Beni hala tanımadınız mı? Ben Ahlatım." dizelerini okuyan Erdoğan, bu dizelerin Ahlat'ın tarih, kültür ve medeniyetlerinde tuttuğu yeri tüm berraklığıyla ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Ecdadın konakladığı, nefeslendiği ve zamanını doğru okuduğu Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Her metrekaresi şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, aziz vatanın bağrında sıra dağlar gibi uzanmış şehitlerimizi işaret eden sancaklardır. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nden Çaldıran Muharebesine, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz destanına, bu vatan için, bu nazlı hilal için, bu aziz milletin istiklal ve istikbali için canları ve kanlarıyla bedel ödeyen şehit ve gazilerimizin tamamını rahmet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı, ebet müddet ilkesine dayalı devlet şiarımızı, şehitlerimizin uğruna serden geçtiği tüm değerlerimizi yaşatmaya yüceltmeye son nefesimize kadar muhafaza ve müdafaa etmeye inşallah devam edeceğiz."

(Sürecek)