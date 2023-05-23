Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap etti: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardıklarını hatırlatarak, "Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardıklarını hatırlatarak, "Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'teki konuşmasında, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketine rağmen inanç, irade ve zorluklarla mücadele azimlerini asla yitirmediklerini vurguladı.

Ne kadar sıkıntı çekseler de Allah'tan ümitlerini bir an olsun kesmediklerini söyleyen Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da yeise kapılmayacağız, umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz, yarınlardan umutlarımızı asla kesmeyeceğiz. Bizler, bu topraklardaki bin yıllık tarihinde nice badireler atlatmış bir milletiz. Bizler, nice saldırıları göğüslemiş, nice ihanetleri püskürtmüş bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçmişte de çok zorluklar çektiklerini ve çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Daha bir asır önce millet varlığımız bu topraklardan kazınmaya çalışıldı. Gezi olaylarında sokaklarımız ateşe verilerek demokrasimize kastedildi, 15 Temmuz gecesi milli irade tanklarla, uçaklarla, ölüm kusan silahlarla esir alınmak istendi. Hiçbirine boyun eğmedik, zalimlere teslim olmadık, demokrasimize halel getirmedik, bin yıllık kardeşliğimize leke sürdürmedik. Rabbimizin şu müjdesine tüm kalbimizle inanıyoruz, zorluklarla beraber kolaylıkların da olduğunu çok iyi biliyoruz. Alemlerin Rabb'inden asla ümit kesilmeyeceğini çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"Bunlar tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir"

Depremzedelere, "Sırf kendilerine oy vermediniz diye, size zulmedenlere, size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptıkları üç beş kuruş yardımı, sizlerin başına kakanlara bakıp da asla kendinizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle gönül bağını tamamen koparmış bir avuç mankurttur. Bunlar 'Millet de sizin düşmanınızdır' diyen tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir. Bunlar, vicdanı Anadolu coğrafyası kadar büyük aziz milletimizi asla temsil edemezler. 28 Mayıs, inşallah on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan bu zihniyetten, ülkemizin kurtuluşunun da miladı olacaktır.

Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz, Cumhur İttifakı olarak sizin yanınızdayız. AFAD ile yanınızdayız, Kızılay ile yanınızdayız, hep birlikte yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz. Sorunlarınızı beraber çözeceğiz, zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki siz, bize güvenin, inanın, desteğinizi, duanızı eksik etmeyin. Yeter ki siz iradenize sahip çıkın, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkın, Allah'ın izniyle gerisi gelecektir."

"Bundan sonra da bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısıyı bu sene yine dolu vurduğuna işaret ederek, "Bu konuyla ilgili de biliniz ki iktidar yanınızdadır. Bugüne kadar nasıl adımlarımızı attıysak yine bundan sonra da bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Biz, sizi yalnız bırakamayız. Ziya Paşa ne diyor: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde'. Biz de bugüne kadar hep eserlerimizle konuştuk." dedi.

"Sadece milletin rızasını gözettik"

Meydanlarda verdikleri sözlerin hepsini, göreve gelince gerçeğe dönüştürmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize önce karnemizi gösterdik, sonra gelecek 5 yıl için desteğini talep ettik. Geride bıraktığımız 3 ay içinde CHP Genel Başkanı ve arkadaşları ile bizim aramızdaki gündem farkını sizler de gördünüz. Onlar sürekli kavga etti, biz hizmet ettik. Onlar kutuplaştırdı, biz insanlarımızı kucaklaştırdık. Onlar Alevi-Sünni, Kürt-Türk diyerek böldü, biz 85 milyonu kucaklaştırdık. Onlar terör örgütleriyle kol kola girdi, biz milletimizle yürüdük. Onlar talimatı Kandil'den aldı, biz talimatı Allah'tan ve milletimizden aldık. Onlar yalan söyledi, iftira attı, biz hakkın ve hakikatin safında durduk. Onlar Batı'dan 'aferin' almaya çalıştı, biz sadece milletin rızasını gözettik. Onlar yıkmaktan, durdurmaktan, engellemekten bahsetti, biz icraat dedik, eser dedik, yatırım dedik."

"Ailenin kutsallığına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu CHP, LGBT'ci mi? Bu HDP, LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti, LGBT'ci mi? Diğerlerini söylemeye gerek yok zaten. Fakat LGBT, AK Parti'ye sızabilir mi? MHP'ye sızabilir mi? Yeniden Refah Partisine sızabilir mi? Büyük Birlik'e sızabilir mi? Velhasıl Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Bunun nedeni, biz ailenin kutsallığına inanıyoruz. Onlarda böyle bir şey yok. Ailenin kutsiyetine inanan Cumhur İttifakı ile gümbür gümbür pazara gidiyoruz. Onun için çok çalışacağız, işi hafife almayacağız."

"2 milyon 250 bin kardeşimizin sorununu çözdük"

Kampanya döneminde meydanlarda milyonlarla hasret giderdiklerini kaydeden Erdoğan, "40 yılın, 50 yılın işini 40-50 güne sığdırmayı başardık. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin sorununu çözdük. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenleriyle pek çok şehri ve ilçeyi eşi benzeri görülmemiş eserlere kavuşturduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devrim otomobilinin akıbetinden sonra şimdi devrin otomobili Togg'u ürettik. Teslimatlar başladı. Biz yaparız. TÜBİTAK tarafından geliştirilen gözlem uydumuz İMECE'yi ve diğer uydularımızı yörüngesine uğurladık. Savunma sanayimizin iftihar projelerinden dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hizmete aldık. İlk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i kendi motorumuzla uçurduk. ALTAY tankımızı test için ordumuza teslim ettik. HÜRJET'imizi ve adını KAAN koyduğumuz milli muharip uçağımızı tanıttık. Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i 2,5 milyon gencimizin katılımıyla gerçekleştirdik."

Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının hizmete açıldığını hatırlatan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılışını yaptıklarını, sağlık tesislerinden tünellere, köprülere, külliyelere kadar daha pek çok yatırımı hizmete aldıklarını vurguladı.

Erdoğan, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası ile Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Karadeniz doğal gazının evlere ulaştırılmasıyla doğal gaz kullanımının 1 ay ücretsiz sağlandığını hatırlatan Erdoğan, yine evlerde kullanılacak olan doğal gazın 25 metreküplük kısmının da ücretsiz ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

"Projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli"

Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretimi yapabilecek petrol sahası bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Güç Santralimize yakıt çubuklarının getirilmesi törenini icra ettik. Yeşil enerji yatırımlarından birini Konya, Karapınar'da hizmete sunduk. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerde ve diğerleri 45 bin öğretmeni ve bu öğretmenlerle beraber onların önünü açtık, memur ataması yaptık. Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken, memurlarımızın en düşük maaşını da temmuz ayında inşallah 22 bin liraya yükseltme sözü verdik. Bunların haricinde toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren, daha nice adım attık. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta sergilenen iradenin bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa yansıtılması gerektiğine vurgu yaparak, "Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası vardır. Ama unutmayın sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Allah korusun, yerle yeksan oluruz. Sandıklara sahip çıkacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

(Bitti)