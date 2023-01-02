Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan İhracat Güncel Haberler

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