Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımları için 418...
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel