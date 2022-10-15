Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağında incelemelerde bulunuyor Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunuyor. Kaynak: AA / Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumu Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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