Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik...

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title