Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel