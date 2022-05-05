Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen...
AA - Erdal Turanli - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı sergilediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı sergilediklerini kaydetti
AA / Erdal Turanli - Güncel