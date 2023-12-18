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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı.

Kahramanlar Meydanı'nda karşılanan Erdoğan, iki ülke marşlarının seslendirilmesinin ardından tören kıtasını Macarca selamladı.

Erdoğan tören kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından askeri geçiş törenini izleyen iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti.

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu hazır bulundu.

Erdoğan, tören sonrasında Macar mevkidaşıyla görüşme yapmak üzere Sandor Sarayı'na geçti.

Kaynak: AA / Güncel

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