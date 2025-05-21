Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Macaristan İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Janos Lazar, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu ile büyükelçilik personeli karşıladı. Özel uçak "TUR" ile Budapeşte'ye gelen Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte temasları çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayr-i resmi Zirvesi ve zirve çerçevesindeki imza ve ödül törenlerine katılacak.

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan liderlerinin de katıldığı zirvede katılımcı ülkelerin devlet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan, zirvenin ardından ev sahibi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın tarihinde ilk kez bir Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ev sahipliği yapan Macaristan'daki kültürel programların ardından akşam saatlerinde Budapeşte'den ayrılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Bornova'daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş

Hayata 10 gün tutunabildi! Son görüşmesinde ailesine her şeyi anlatmış
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Kayıp gencin baraj gölünden cansız bedeni çıkarıldı

Kayıp cezaevi görevlisinin baraj gölünde cansız bedeni bulundu
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı

Sahada yenememişlerdi transferde yılın çalımını atıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.