- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Macaristan İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Janos Lazar, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu ile büyükelçilik personeli karşıladı. Özel uçak "TUR" ile Budapeşte'ye gelen Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte temasları çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayr-i resmi Zirvesi ve zirve çerçevesindeki imza ve ödül törenlerine katılacak.

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan liderlerinin de katıldığı zirvede katılımcı ülkelerin devlet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan, zirvenin ardından ev sahibi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın tarihinde ilk kez bir Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ev sahipliği yapan Macaristan'daki kültürel programların ardından akşam saatlerinde Budapeşte'den ayrılacak.