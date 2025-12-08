Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Dolmabahçe Ofisi'nde Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı tören kıtasında, Türk devletlerini simgeleyen tarihi kıyafetler giyen askerler de hazır bulundu. Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Orban basın mensuplarına görüntü verdi.

Erdoğan ve Orban, ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun bulunduğu bir toplantı da gerçekleştirdi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerden sonra iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor.

