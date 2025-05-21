Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi çerçevesinde bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Karmelita Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Orban'ın TDT ülkelerinin devlet başkanları onuruna verdiği resmi öğle yemeğinin ardından yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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