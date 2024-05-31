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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Erdoğan, Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Viktor Orban Macaristan Türkiye Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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