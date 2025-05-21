Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Erdoğan'ı Macaristan İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Janos Lazar, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kente geldi.

"Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirak etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ev sahibi Macaristan Başbakanı Victor Orban başta olmak üzere katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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