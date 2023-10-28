Erdoğan: Netanyahu nasıl teröristse, Hamas da terörist

ATATÜRK Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu nasıl teröristte, Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir, bundan bir haber olan bedhahlar, talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım" dedi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara tepki çekmek, Gazze'ye destek vermek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenleniyor. Mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristte, Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir, bundan bir haber olan bedhahlar, talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım. Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah. Bizim ve bizden önceki kuşağın geçtiği dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin yaşadığı acıları takip etmekle, anlatmakla geçti. Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta, bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor. Halbuki 1 asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse, Gazze de oydu. Tıpkı Edirne neyse, Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in, Mardin neyse Musul'un, Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı. Nereden nereye geldik. Çanakkale Şehitliği'ne yolunuz düştüğünde ihmal etmeyin, muhakkak gidin. Mezar taşlarının üzerindeki isimlere ve şehirlere iyi bakın" ifadelerini kullandı.