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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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