Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik." Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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