Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki) Üçlü görüşmemizde ayrıca, İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel