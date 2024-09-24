Erdoğan: ABD İsrail'in Karşısında Yer Almalı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Lübnan saldırıları) ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı"

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM konuşmasında verdiği mesajlarla ilgili soruya, "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden önce Biden, 'İkinci bir Gazze istemiyoruz' dedi. (Necip) Mikati de buraya gelemedi. Lübnan'a da konuşmanızda bir yer verdiniz. Fakat bir yandan da, ABD arka planda İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir basın mensubunun, F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı sorusuna ise, "Şu an bir gelişme yok" cevabını verdi.