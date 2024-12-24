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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi Lider Canbolat ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi Lider Canbolat ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Erdoğan Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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